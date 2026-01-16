وذكرت الوزارة أن إيرادات النفط والغاز، التي تمثل نحو ربع تدفقات ميزانية الدولة، انخفضت العام الماضي إلى 8.48 تريليون روبل (108.03 مليار دولار)، مقارنة بنحو 11.13 تريليون روبل في 2024.

كانت إيرادات مبيعات النفط والغاز الروسية انخفضت في 2020 إلى 5.24 تريليون روبل، وذلك في ظل جائحة كوفيد-19 وانهيار سوق الخام.

وفي ديسمبر الماضي، انخفضت إيرادات النفط والغاز إلى 447.8 مليار روبل من 790.2 مليار روبل في الشهر نفسه من 2024 ومن 530.9 مليار روبل في نوفمبر 2025.