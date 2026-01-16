ارتفع صافي أرباح بنك غولدمان ساكس خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 12 بالمئة سنويا، إلى 4.62 مليار دولار، بما يعادل 14.01 دولاراً للسهم.

في المقابل، أعلن منافسه مورغان ستانلي عن أرباح بلغت 4.4 مليار دولار، بما يعادل 2.68 دولارا للسهم، مقابل أرباح قدرها 3.71 مليار دولار بما يعادل 2.22 دولارا للسهم خلال الفترة نفسها من 2024.

وقد تعزز أداء القطاع المصرفي الأميركي بفضل سياسات إدارة ترامب لتخفيف القيود التنظيمية، مما دفع الشركات إلى البحث عن عمليات اندماج واستحواذ، فضلا عن تزايد اهتمام المستثمرين بشركات الذكاء الاصطناعي والشركات التي يتوقع أن تستفيد من الانتشار الواسع لتقنيات مثل تشات جي.بي.تي.

وشهدت إيرادات رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في غولدمان ساكس خلال الربع الأخير ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي، بينما حقق مورغان ستانلي قفزة بنسبة 47 بالمئة في إيرادات قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وقال كلا البنكين إن رسوم الخدمات الاستثمارية المتراكمة لديهما، وهو مؤشر على حجم الصفقات التي لا تزال معلقة والتي تعمل البنوك على إنجازها، قد ازداد بشكل كبير في الربع الرابع من العام الماضي.

وتعكس نتائج غولدمان ساكس ومورغان ستانلي الأداء القوي للبنوك الكبرى الأخرى التي أعلنت نتائجها هذا الأسبوع.

فقد شهدت بنوك جيه.بي مورغان تشيس، وبنك أوف أميركا، وسيتي غروب ارتفاعا ملحوظا في أرباح الربع الرابع، إلا أن نتائجها تأثرت سلبا بالتوترات المستمرة بين وول ستريت والبيت الأبيض بشأن استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، ورغبة الرئيس دونالد ترامب في تحديد سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10 بالمئة فقط لمدة عام.

وإلى جانب الأداء القوي للخدمات المصرفية الاستثمارية، وافق بنك غولدمان ساكس الأسبوع الماضي على بيع محفظة بطاقات ائتمان آبل كارد إلى جيه.بي مورغان تشيس، منهيا بذلك تجربته القصيرة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.

وقد باع غولدمان ساكس محفظة بطاقات الائتمان بسعر مخفض لجيه.بي مورغان، ما يعكس رغبة غولدمان الشديدة في الخروج من هذا القطاع.