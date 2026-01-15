وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يصل إلى 195.5 مليون دولار لتمويل المشروع، ويشمل ذلك مساهمات من كندا وفنلندا في إطار "الصندوق الخاص لمبادرة الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي"، وصندوق التعاون بين اليابان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما يقدم بنك التنمية الآسيوي تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار، تشمل مساهمات من صناديق مختلفة، منها "صندوق البنية التحتية الخاص الرائد في آسيا 2"، و"الصندوق الكندي للمناخ والطبيعة للقطاع الخاص الآسيوي"، الذي يتولى بنك التنمية الآسيوي إدارتهما. فيما يتولى بنك أبوظبي التجاري تأمين التغطية التحوطية للصفقة.

وبحضور سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، وجمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء في أوزبكستان، وجورابيك ميرزامامودوف، وزير الطاقة في أوزبكستان، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وقع اتفاقية استكمال الإغلاق المالي كل من عبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "مصدر"، وممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك أبوظبي التجاري، وذلك ضمن مراسم تم تنظيمها في جناح شركة "مصدر" ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال محمد جميل الرمحي، يسرّنا استكمال عملية الإغلاق المالي لمشروع جديد يضاف إلى محفظة مشروعاتنا للطاقة المتجددة في أوزبكستان ، معربا عن فخر "مصدر" بالتعاون مع الشركاء في أوزبكستان منذ عام 2021، لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية تتجاوز 2 غيغاواط، للإسهام في دعم تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة.

وتركز "مصدر" على السوق الأوزبكية لما تمتلكه من موارد وفيرة لطاقة الشمس والرياح وبيئة تنظيمية داعمة، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع نطاق محفظة مشاريعها ورفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.

وتتولى شركة "مصدر" تصميم وبناء وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية ونظام البطاريات لتخزين الطاقة، بموجب اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي وقعتها مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند تشغيله في تفادي إطلاق أكثر من 400 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، وتوفير الكهرباء لنحو 60 ألف منزل، مما يدعم هدف أوزبكستان المتمثل في توليد 54 بالمئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

ويشكل مشروع غوزار جزءاً من محفظة "مصدر" لمشاريع الطاقة المتجددة في أوزبكستان، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية نحو 2 غيغاواط، مع استثمارات تتجاوز ملياري دولار.

يُذكر أنّ "مصدر" هي أول شركة تدخل في شراكات تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة نظيفة في أوزبكستان، وكانت قد دشنت أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية فيها.

وتُعد منطقة رابطة الدول المستقلة سوقاً إستراتيجياً لشركة "مصدر"، التي تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. وإلى جانب أوزبكستان، تنشط "مصدر" أيضاً في كل من أذربيجان وكازاخستان وغيرها من الدول.