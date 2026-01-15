ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن مكتب الإحصاء الوطني أن إجمالي الناتج المحلي البريطاني ارتفع بواقع 0.3 بالمئة لشهر نوفمبر عقب انكماش بنسبة 0.1 بالمئة في أكتوبر.

كما أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد البريطاني نما في سبتمبر بزيادة بواقع 0.1 بالمئة.

وكان النمو الاقتصادي في نوفمبر مدعوما بقفزة بواقع 25.5 بالمئة في تصنيع السيارات فيما يواصل التعافي عقب التراجع الحاد في النشاط في سبتمبر بعد غلق مصانع جاغوار لاند روفر.

وشهد أكبر مُصنع للسيارات في المملكة المتحدة عودة الانتاج إلى المستويات الطبيعية في نوفمبر بعدما أوقف الانتاج عبر مواقع التصنيع والبيع في سبتمبر جراء تأثير هجوم سيبراني كبير.

وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض البناء بواقع 1.3 بالمئة في نوفمبر، عقب اتجاه نزولي أخير.

ولكن قطاع الإنتاج نما بواقع 1.1 بالمئة في نوفمبر، مدفوعا بتصنيع السيارات وكذلك قفزة بواقع 3.8 بالمئة في المنتجات الصيدلانية.