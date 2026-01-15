وتتماشى الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر على السلع والخدمات 1.4 بالمئة بعد التعديل حسب الأسعار.

وقال مكتب الإحصاءات إن الإنفاق الحكومي تجاوز نمو استهلاك الأسر بشكل طفيف، إذ بلغ نموه بعد التعديل في ضوء الأسعار 1.5 بالمئة.

ولكن الاستثمار تراجع 0.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وكشفت حسابات أولية تسجيل عجز مالي بلغ نحو 107 مليارات يورو (124.44 مليار دولار) في نهاية عام 2025.

ووفقا للبيانات الأولية للمكتب، بلغ عجز ميزانية الدولة - بما يشمل الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات والتأمينات الاجتماعية - نسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، مقابل 2.7% في عام 2024.