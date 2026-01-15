وقالت أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية لحساب الغير في العالم إن صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 505.7 مليار دولار تايواني (16 مليار دولار أميركي)، في حين كان متوسط تقديرات المحللين يبلغ 467 مليار دولار تايواني بمعدل نمو قدره 25 بالمئة سنويا.

وتعد تي.إس.إم.سي الشركة الأغلى قيمة في آسيا، ومؤشرا رئيسيا لمتابعة صناعة أشباه الموصلات التي تمثل محور طفرة الذكاء الاصطناعي.

وشملت النتائج القوية للشركة التايوانية مبيعات فاقت التوقعات بلغت قيمتها 33.1 مليار دولار أميركي خلال الربع الأخير، مما ساعد الشركة على تجاوز سقف الـ 100 مليار دولار أميركي كإيرادات سنوية لأول مرة.

إلى جانب عميلها الرئيسي وهو شركة الرقائق الإلكترونية الأميركية العملاقة إنفيديا أعربت تي.إس.إم.سي عن ثقتها الكبيرة في أن الطلب على الذكاء الاصطناعي سيدفع النمو على المدى الطويل، على الرغم من تزايد المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الحالي في هذا القطاع.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أكد جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا،أن الطلب على مُسرّعات الذكاء الاصطناعي لا يزال في ازدياد مستمر، وهو ما أكدته ليزا سو الرئيسة التنفيذية لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية أدفانسد مايكرو ديفايسز، (أيه.إم.دي) التي تتوقع أن يزداد الطلب قدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي، وأن يرتفع عدد المستخدمين مجددا.

وساهمت الجهود المبذولة لبناء مراكز البيانات وتزويدها برقائق الذكاء الاصطناعي، والتي تتجاوز نفقاتها المخطط لها حاليا تريليون دولار، في تحقيق شركة تي.إس.إم.سي نموا سنويا في المبيعات يزيد عن 30 بالمئة خلال العامين الماضيين، إلا أنها قد تعيق أيضًا أعمال الشركة بشكل عام بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وظهرت أزمة حادة في إمدادات رقائق الذاكرة عام 2025، عندما أعطى المصنّعون الأولوية لرقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي الممتازة لتتوافق مع رقائق إنفيديا وإيه.إم.دي المستخمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يجبر مصنعي الإلكترونيات الاستهلاكية على رفع الأسعار.