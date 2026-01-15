وفي تحديث لأرقام الفصل الأخير من عام 2025، قالت "بي بي" إن تداول النفط ضمن المجموعة كان "ضعيفا" وسط انخفاض أسعار النفط الخام.

وكانت "بي بي" قد علّقت العام الماضي أهدافها المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون، وفي ديسمبر عيّنت الخبيرة المخضرمة في القطاع، ميغ أونيل، رئيسة تنفيذية اعتبارا من أبريل، خلفا لموري أوشينكلوس.

وتوقعت الشركة في بيان أن تتضمن نتائج الفصل الرابع "خسائر انخفاض قيمة الأصول... تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، تتعلق بشكل أساسي بأعمالنا في مجال التحول الطاقي".

ونسبت "هذه الخسائر بشكل أساسي إلى قطاع الغاز والطاقة منخفضة الكربون"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن تكون نتائج تداول النفط ضعيفة".

وانخفض سعر سهم الشركة بنسبة 1,4 بالمئة عقب هذا التحديث بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة في لندن.

وقالت رئيسة قسم الاستثمار في شركة التداول "إنترأكتيف إنفستور" فيكتوريا سكولار "انخفضت أسهم شركة بي بي صباح الأربعاء بعدما كشفت عن انخفاض كبير في قيمة أصولها وتراجع أسعار النفط".

وكانت بي بي، التي ستعلن نتائجها السنوية في 10 فبراير، قد وافقت مؤخرا على بيع حصة أغلبية في قسم زيوت التشحيم "كاسترول" التابع لها لشركة الاستثمار الأميركية "ستونبيك" مقابل 6 مليارات دولار، وذلك في إطار سعيها لخفض ديونها.