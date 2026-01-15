وقد أعلنت بورصات شانغهاي وشنتشن وبكين عن هذه الخطوة التي وافقت عليها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في إشعارات وصفت التغيير بأنه "تعديل معاكس للدورة الاقتصادية".

وقالت الإشعارات إن الجهات التنظيمية تهدف من خلال إعادة النسبة إلى 100 بالمئة إلى تخفيف مستويات الرافعة المالية وحماية مصالح المستثمرين وتعزيز التنمية الصحية طويلة الأجل لأسواق رأس المال، بحسب وكالة شينخوا الصينية.

وتعد هذه الخطوة معاكسة للسياسة التي تم تنفيذها في أغسطس 2023، عندما تم تخفيض نسبة الهامش إلى 80 بالمئة لتعزيز أحجام التداول ودعم السوق.

ومنذ هذا التخفيض، ارتفعت نطاقات التمويل وحجم التداول بشكل مطرد، ويأتي تعديل الأربعاء في أعقاب ما بات يشهده السوق مؤخرا من تداول نشط وسيولة وفيرة.

وأضافت البورصات الصينية أن القواعد الجديدة تنطبق فقط على عقود الهامش المفتوحة حديثا. ولن تتأثر العقود الحالية التي بدأت قبل التعديل، وكذلك تمديداتها.