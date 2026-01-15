وذكرت المجموعة أن إجمالي الأرباح ربع السنوية بلغ 2.47 مليار دولار بما يعادل 1.19 دولارا للسهم، مقابل 2.85 مليار دولار بما يعادل 1.34 دولارا للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، ما يمثل تراجعا بنسبة 13.4 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت أرباح سيتي غروب بعد استبعاد البنود الخاصة وغير المتكررة 3.59 مليار دولار بما يعادل 1.81دولارا للسهم في حين كان متوسط توقعات المحللين 1.61 دولارا للسهم.

وزادت إيرادات المجموعة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.1 بالمئة سنويا إلى 19.9 مليار دولار مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.