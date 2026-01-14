وسيجري المشروع الذي يركز على الشرق الأوسط تعاملات تجارية مرتبطة بمنتجات من مصفاة سترة التابعة لبابكو وتبلغ طاقتها 267 ألف برميل يوميا.

وتبنى هذه الشراكة على اتفاق أبرم عام 2024 ووافقت توتال بموجبه على المساعدة في توسيع مصفاة سترة وتحديثها لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 380 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى مشاركة خبرتها التجارية واستكشاف خيارات الشراكة مع البحرين في مشاريع الطاقة المتجددة أو الغاز الطبيعي المسال.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز إن تأسيس الشركة "يعد بمثابة خطوة استراتيجية لمملكة البحرين ومجموعة بابكو إنرجيز، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع توتال إنرجيز، والتي تسهم في تطوير قدرات بابكو إنرجيز التجارية العالمية، وتدعم سلسلة قيمة الطاقة بما يرسخ مكانة البحرين كمركز تنافسي وموثوق في أسواق الطاقة الدولية".

وقال باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز إن المشروع المشترك يعزز حضور توتال في الشرق الأوسط.

وأقام المسؤولان التنفيذيان مراسم توقيع أمس الثلاثاء في أبوظبي، بحسب وكالة رويترز.