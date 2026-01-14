وفي كلمته أمام نادي ديترويت الاقتصادي، تفاخر ترامب بأنه أعاد بناء الاقتصاد الأميركي في غضون 11 شهرا. واتسم خطابه الذي تناول موضوعات كثيرة بأسلوبه المعتاد الذي يقوم على تدفق الأفكار والاستطراد.

وقال "النمو ينفجر، والإنتاجية ترتفع، والاستثمار يزدهر، والدخل يرتفع. هُزم التضخم. أميركا تحظى بالاحترام مرة أخرى مثلما لم يحدث من قبل".

وكرر ترامب اليوم تأكيده أن الرسوم الجمركية تدفع إلى موجة من إنشاء مصانع سيارات جديدة على الرغم من عدم وجود أدلة تذكر على حدوث طفرة في البناء.

وقال ترامب للصحفيين قبل قيامه بجولة في مركز إنتاج شركة فورد في ديربورن "لدينا الآن مصانع تُبنى في بلدنا أكثر من أي وقت مضى في التاريخ".

وقال معاونون لترامب إنه سيجوب أنحاء البلاد هذا العام للتحدث مباشرة إلى الناخبين عن إنجازاته الاقتصادية قبل انتخابات التجديد النصفي، وذلك بعد أن اكتسح الديمقراطيون عددا من السباقات الانتخابية البارزة في الولايات في 2025.

لكن خطابه الثلاثاء، والذي وُصف بأنه يركز على الاقتصاد، انتقل من موضوع إلى آخر، بما في ذلك الهجرة والرئيس السابق جو بايدن والرياضيين المتحولين جنسيا وفنزويلا.