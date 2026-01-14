أعلنت شركة صناعة الطائرات الأميركية العملاقة بوينغ مساء أمس الثلاثاء تسليم 160 طائرة مدنية خلال الربع الأخير من العام الماضي الذي شهد تسليم 600 طائرة.

وسلم قطاع الطائرات المدنية في الشركة الأميركية خلال الربع الأخير من العام الماضي 117 طائرة طراز بوينغ 737 و10 طائرات طراز 767 و6 طائرات طراز 777 و27 طائرة طراز 787 دريملاينر.

ومع ذلك، سلمت إيرباص عددًا أكبر من الطائرات العام الماضي مقارنةً ببوينغ، حيث بلغ 793 طائرة، على الرغم من أن هذا الرقم أقل من الرقم القياسي البالغ 863 طائرة الذي سلمته الشركة الأوروبية في عام 2019. وكان لدى إيرباص صافي طلبات شراء لعام 2025 بلغ 889 طائرة.

وفي قطاع الصناعات العسكرية والأمنية والفضائية سلمت الشركة 5 مروحيات جديدة من طراز أيه.إتش-64 أباتشي و14 طائرة أباتشي أعيد تجديدها خلال الربع الأخير. كما سلمت مروحيتين جديدتين طراز سي.إتش-47 شينوك وطائرتين تم تجديدهما من نفس الطراز.

وشملت تسليمات قطاع الصناعات العسكرية خلال الربع الأخير من العام الماضي طائرتين مقاتلتين طراز إف-15 وطائرتين طراز إف/أيه-18 و5 طائرات إعادة تزود بالوقود في الجو طراز كيه.سي-46 و3 طائرات مروحية طراز إم.إتش-139 وطائرتي دورية بحرية طراز بي-8.

وقالت الشركة إن تسليمات برامج الدفاع والفضاء والأمن بالشركة بلغت خلال الربع الأخير من العام الماضي 37 طائرة وخلال العام ككل 131 طائرة.