وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن تلك الخطوة تأتي بعد تأخير دام قرابة عام في جهود صانعة الآيفون للمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ستعتمد الإصدارات القادمة من نماذج Apple Foundation Models - وهي نماذج الشركة لنظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها، Apple Intelligence - على نماذج Gemini AI من Google وخدمات الحوسبة السحابية الخاصة بها.

وستُشغّل هذه النماذج المساعد الشخصي Siri من Apple، والذي يُستخدم بكثرة في أجهزة iPhone ومن المتوقع تحديثه هذا العام، بالإضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وقالت الشركتان في بيان: "بعد تقييم دقيق، قررت شركة آبل أن تقنية الذكاء الاصطناعي من غوغل توفر الأساس الأكثر كفاءة لنماذج آبل الأساسية، وهي متحمسة للتجارب الجديدة المبتكرة التي ستتيحها لمستخدمي آبل".

فيما لم تكشف الشركات عن الشروط الدقيقة للصفقة متعددة السنوات، وقال متحدث باسم غوغل إن الشراكة ليست حصرية.

أسئلة متزايدة

ويشار إلى أن شركة آبل واجهت بشكل متزايد أسئلة حول خططها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وقد بقيت الشركة إلى حد كبير على الهامش بينما أنفقت شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى عشرات المليارات من الدولارات لتطوير الذكاء الاصطناعي، بينما دفعت الشركات الناشئة حدود هذه التكنولوجيا، وفق "نيويورك تايمز".

لا تعني الشراكة مع غوغل أن شركة آبل تتخلى عن جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنها تشير إلى أن آبل تتبنى نهجًا أكثر حذرًا من منافسيها. فهي تسمح لغوغل بإجراء عملية تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية، وهي عملية شاقة ومكلفة، وتتطلب قدرة حاسوبية هائلة لمراكز بيانات ضخمة تضم عشرات الآلاف من الخوادم.

تتمتع الشركتان بتاريخ طويل من التعاون. فقد زودت غوغل محرك البحث الافتراضي لمتصفح سفاري من أبل لسنوات.

تعثرت شركة آبل في محاولاتها السابقة لتبني الذكاء الاصطناعي. ففي يونيو 2024، عرضت الشركة نظام "آبل إنتليجنس" الذي تضمن ميزات مثل تلخيص الإشعارات وتحسين رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وقد تأخر إطلاق هذه الميزات عن الموعد المتوقع، وسرعان ما واجهت مشاكل تقنية. فعلى سبيل المثال، كانت ملخصات الإشعارات تُشوّه التقارير الإخبارية، ما دفع آبل إلى تعطيل هذه الميزة .

تداعيات استراتيجية

من جانبه، يقول خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من جامعة سان هوزه الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

تعاون آبل مع غوغل لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في منتجات آبل يمثل خطوة ذات تداعيات استراتيجية واسعة على الشركتين وعلى سوق الهواتف والذكاء الاصطناعي ككل.

هذه الشراكة تعكس واقعًا جديدًا مفاده أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ميزة ثانوية، بل بات "طبقة تشغيل" أساسية تحدد تجربة المستخدم وتؤثر مباشرة في قرارات الشراء ومستويات الولاء للمنصات.

المكسب الأكبر لآبل يتمثل في تسريع تحسين تجربة المستخدم، خصوصًا في المساعدات الذكية وميزات الكتابة والتلخيص والتفاعل مع المحتوى، من دون الانتظار سنوات لبناء نموذج منافس من الصفر، ما يعزز تنافسية منتجاتها سريعًا في مواجهة موجة الهواتف التي تسوّق نفسها كـ "AI Phone".

لكنه يشير في المقابل إلى ثلاث نقاط حساسة، على النحو التالي:

أولاً- الاعتماد على طرف خارجي في عنصر محوري من تجربة النظام، وهو ما يتعارض تاريخيًا مع فلسفة آبل القائمة على التحكم الكامل. ثانياً- عامل التكلفة، إذ إن تشغيل نماذج قوية على نطاق مئات الملايين من المستخدمين قد يضغط على هوامش الربح أو يدفع آبل مستقبلًا إلى طرح مستويات مدفوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي. ثالثاً- البعد التنظيمي، حيث إن أي تعاون كبير بين عملاقين سيخضع لتدقيق المنافسة ومكافحة الاحتكار.

وفيما يخص غوغل، يشير بانافع إلى أن المكسب الأساسي يكمن في "التوزيع"؛ إذ إن وجود تقنياتها خلف واجهة يستخدمها جمهور آبل يوميًا يمنحها حضورًا هائلًا في لحظات الاستخدام الفعلي، مثل البحث والكتابة والتلخيص والأوامر الصوتية. ويؤكد أن معركة الذكاء الاصطناعي لا تُحسم فقط بمن يملك النموذج الأفضل، بل بمن يملك قناة الوصول إلى المستخدم. لكنه نبه في الوقت ذاته إلى مخاطر تتمثل في تصاعد التدقيق التنظيمي، واحتمال محدودية الاستفادة من البيانات بسبب قيود الخصوصية الصارمة التي تفرضها آبل، إضافة إلى بقاء العلامة التجارية لآبل في الواجهة بينما تعمل غوغل في الخلفية.

ويختم بانافع حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة ترسل ثلاث إشارات رئيسية للقطاع:

دخول مرحلة "سوق المزوّدين" داخل المنصة الواحدة، حيث يمكن أن يتغير "عقل" الهاتف بين أكثر من مزود. تحول الذكاء الاصطناعي إلى بنية تحتية أساسية شبيهة بمحركات البحث. ضغط متزايد على المنافسين، إذ إن التفوق لن يكون لمن يملك نموذجًا قويًا فقط، بل لمن يقدم تجربة متكاملة تجمع بين الأداء السريع والخصوصية الواضحة والتكامل العميق مع التطبيقات.

تعزيز الاستثمار

ويشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى أن:

محللو وول ستريت يعتقدون بأن الشراكة الجديدة بين آبل وألفابت تعزز أسباب الاستثمار في كلتا الشركتين.

أكد المحللون اعتقادهم بأن هذه الصفقة تعزز قيادة ألفابت القوية في مجال الذكاء الاصطناعي وتدعم القيمة طويلة الأجل لكلا الشركتين.

وفيما يتعلق بالحالة الصاعدة لألفابت، كتب محلل Citi رونالد جوسي أن هذه الصفقة تؤكد ميزة غوغل الأساسية في الذكاء الاصطناعي بقيادة Gemini.

كما أشار محلل Bank of America جاستن بوست إلى توصية شراء السهم، لكنه رفع هدف السعر من 335 دولارًا إلى 370 دولارًا، بما يعكس إمكانية تحقيق مكسب نسبته 11%. وأكد أن هذه الشراكة دليل على مكانة ألفابت القوية لقيادة عصر الذكاء الاصطناعي.

وتناول محللون آخرون مثل ساميك تشاترجي من JPMorgan الإعلان باعتباره تعزيزًا للثقة في خارطة طريق آبل لإطلاق مجموعة من ميزات Apple Intelligence المحسّنة، بما في ذلك سيري المحدثة.

تأخر أبل

يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في شركة G &K، عاصم جلال، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

شركة آبل تأخرت كثيرًا في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، رغم أن الفرصة كانت متاحة لها وبشكل أكثر نجاعة مقارنةً بالعديد من شركات التكنولوجيا الأخرى.

آبل تمتلك مقومات استثنائية كان من شأنها أن تضعها في موقع ريادي مبكر، أبرزها السيولة المالية الضخمة المتراكمة من أرباحها السابقة، إلى جانب امتلاكها للعتاد الذي تصنعه ذاتيًا، سواء أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية، المزودة بمعالجات دقيقة تمثل قمة تطور الدوائر المدمجة.

الشركة تتمتع كذلك بقاعدة مستخدمين هائلة تولّد بيانات غنية، مثل المحادثات الصوتية والبريد الإلكتروني، والتي تشكّل كنزًا معرفيًا بالغ الأهمية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويشير إلى أنه، ورغم هذه المزايا، شهدت السوق تأخيرًا متكررًا من آبل في إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي محلية خاصة بها، ما دفع الشركة، ولتلبية تطلعات مستخدميها، إلى التحالف مع غوغل – منافستها التقليدية وصاحبة نظام أندرويد – لتزويد المساعد الصوتي "سيري" بقدرات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على نموذج "جيميني"، النموذج الرائد لدى غوغل.

ويتابع جلال أنه على الرغم من أن هذا التأخير كان قد انعكس سلبًا على أداء سهم آبل في فترات سابقة، فإن بعض أنصار نظرية انفجار فقاعة استثمارات وأسهم الذكاء الاصطناعي – نتيجة عدم تناسب حجم الاستثمارات الضخم مع العوائد المحدودة نسبيًا – يرون أن هذا التأخر قد يتحول إلى ميزة غير مقصودة لآبل.

ويختتم حديثه بالقول إن ابتعاد آبل النسبي عن سباق الاستثمار المحموم في الذكاء الاصطناعي قد يمنحها فرصة أفضل للصعود لاحقًا، بعد أن نأت بنفسها عن تصنيفها ضمن الشركات الأكثر تعرضًا لمخاطر الفقاعة، مثل إنفيديا وغيرها.