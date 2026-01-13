وبلغ عدد الطائرات التي تم تسليمها الشهر الماضي فقط 136 طائرة مما سمح لشركة إيرباص بتجاوز هدفها البالغ 790 طائرة بقليل، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيان.

كانت إيرباص قد خفضت الرقم المستهدف للتسليمات من 820 طائرة إلى 790 طائرة بعد اكتشاف عيوب في ألواح هيكل طائرات عائلة أيه 320، والتي تطلبت عمليات فحص إضافية، مما أدى إلى تأخير الإنتاج.

كانت وكالة بلومبرغ نيوز قد ذكرت في وقت سابق أن الشركة المصنعة للطائرات تجاوزت الرقم المستهدف الجديد.

في الوقت نفسه، بلغ إجمالي حجم الطلبيات التي تلقتها الشركة خلال العام الماضي بعد استبعاد الإلغاءات 889 طائرة ليصل إجمالي الطلبيات المتراكمة لديها إلى 8754 طائرة.

ووقعت الشركة المصنعة للطائرات صفقات لبيع أكثر من 140 طائرة من طراز A320 ذات الجسم الضيق إلى شركات طيران صينية وشركة تأجير في الأسبوع الأخير من ديسمبر.

وسلمت الشركة الموجود مقرها في فرنسا خلال العام الماضي 607 طائرات من عائلة أيه 320، وهو أكبر عدد منذ عام 2019.

و لم تُفصح إيرباص عن عدد الطائرات التي تتوقع إنتاجها هذا العام، وهو مؤشر تتم مراقبته عن كثب ويعطي فكرة عن سلامة سلسلة التوريد وعمليات المصانع.

ويتوقع محللو خدمة بلومبرغ إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية أن تُسلم إيرباص 900 طائرة في عام 2026. ومن المقرر أن تُعلن شركة بوينغ عن إجمالي طلبياتها السنوية والتسليمات يوم الثلاثاء.

وقد أنتجت الشركة الأميركية طائراتها بمعدل أقل من إيرباص بعد حادثة كادت أن تكون كارثية في بداية عام 2024 كشفت عن قصور في الجودة في مصانعها.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن بوينغ تفوقت على إيرباص من حيث طلبيات الطائرات، لا سيما مع دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصفقات مع شركات الطيران الأجنبية.