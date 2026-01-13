وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية الثلاثاء بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي.

وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في ديسمبر، ارتفع المؤشر 2.7 بالمئة، مسجلا بذلك نسبة الارتفاع نفسها في نوفمبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.3 بالمئة.

وأشارت تقديرات مكتب إحصاءات العمل بأن المؤشر ارتفع 0.2 بالمئة من سبتمبر إلى نوفمبر.

حال الإغلاق الذي استمر 43 يوما دون جمع بيانات أسعار أكتوبر، مما دفع مكتب إحصاءات العمل إلى استخدام طريقة محاسبية لتقدير البيانات، لا سيما فيما يتعلق بالإيجارات، لإعداد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر.

ورغم جمع بيانات أسعار نوفمبر، لم يتم ذلك إلا في النصف الثاني من الشهر عندما بدأت متاجر التجزئة تقديم خصومات موسم الأعياد.

ورغم معدل التضخم المنخفض نسبيا إلا أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الضروريات الأساسية كالبقالة والإيجار والرعاية الصحية قد أثقلت كاهل العديد من الأسر الأميركية، وحوّلت قضايا "القدرة على تحمل التكاليف" إلى قضايا سياسية بارزة.