وقفز المؤشر نيكي 3.6 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي خلال التعاملات عند 53814.79 نقطة.

وأغلق المؤشر على ارتفاع 3.1 بالمئة عند مستوى غير مسبوق بلغ 53549.16 نقطة.

وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا ذروة خلال اليوم وأغلق مرتفعا 2.4 بالمئة.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء أن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تخطط لحل البرلمان عندما يعاود الانعقاد في 23 يناير، مما يمهد لإجراء انتخابات عامة في فبراير.

وقالت ماكي ساوادا محللة الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية "من المعتقد على نطاق واسع في الأسواق أنه إذا حلت تاكايتشي البرلمان، فإن النتيجة ستكون ضعف الين وارتفاع الأسهم وانخفاض أسعار السندات"، استنادا إلى فكرة أن "الانتخابات المبكرة تعني إنفاقا ماليا استباقيا".

وعززت العطلة الرسمية أمس الاثنين من عمليات الشراء، إذ اقتفت الأسهم اليابانية أثر ارتفاع وول ستريت الذي استمر ليومين وصولا إلى مستويات قياسية.

وتعززت المعنويات بفضل الانخفاض السريع في الين منذ نهاية الأسبوع الماضي، إذ إن تراجع العملة يزيد من قيمة الأرباح الخارجية لكبرى الشركات المصدرة في اليابان.

وانخفض الين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 185.38 مقابل اليورو و199.29 مقابل الفرنك السويسري، الثلاثاء، وانخفض إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام عند 158.98 مقابل الدولار.

وقفزت العوائد على السندات الحكومية اليابانية الأطول أجلا، الثلاثاء، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاما بمقدار 8.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.14 بالمئة وهو مستوى غير مسبوق، وزادت عوائد السندات لأجل 30 عاما 12 نقطة أساس لتضاهي ذروة قياسية بلغت 3.52 بالمئة التي شهدتها الأسبوع الماضي.

والسندات طويلة الأجل جدا هي الأكثر حساسية للتوقعات المالية. وترتفع عوائدها عندما تنخفض أسعار السندات.

وارتفع العائد على السندات لأجل عشرة سنوات سبعة نقاط أساس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 27 عاما عند 2.16 بالمئة .

وقال رئيس حزب (إيشين) الشريك في الائتلاف الحاكم لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إنه التقى بتاكايتشي، الجمعة وغادر بانطباع أن إجراء انتخابات وشيكة أمر وارد.

وكان أداء أسهم معدات النقل، والتي تشمل شركات صناعة السيارات ومورديها، الأفضل أداء بين القطاعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، مع قفزة5.1 بالمئة .

وارتفع سهم تويوتا موتور 7.5 بالمئة، وتقدم سهم سوبارو 4.1 بالمئة .

وعلى المؤشر نيكي، تفوقت أسهم قطاع أشباه الموصلات في الأداء وارتفع سهم أدفانتست 8.5 بالمئة وطوكيو إلكترون 8.2 بالمئة.

ومن بين مكونات المؤشر نيكي البالغ عددها 225، ارتفع 180 سهما وتراجع 43 واستقر سهمان.