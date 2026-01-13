يضم المجلس في عضويته كلاً من خلدون خليفة المبارك؛ وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة؛ والدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي؛ ومحمد علي الشرفاء الحمادي؛ وسيف سعيد غباش؛ ووليد المقرب المهيري؛ وكمال إسحاق المازمي.

تأسست شركة "لِعماد" لتكون منصة سيادية استثمارية لحكومة أبوظبي، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية للإمارة.

ومن خلال نهج استثماري متكامل، تسعى شركة العماد القابضة "لِعماد" إلى تطوير وإدارة محفظة متنوعة من الأصول والمشاريع في قطاعات حيوية ذات أولوية داخل دولة الإمارات وخارجها، تشمل البنية التحتية والعقارات، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناعات والتقنيات المتقدمة، وأنظمة النقل الحضري، والمدن الذكية.

وتعمل "لِعماد" بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للاستثمار والابتكار.