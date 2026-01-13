وقال الجابر: "الإمارات اختارت أن تكون دولة سلام وتعايش ومواقف، دولة تركز على العمل، وتتقدم بثقة لأنها تؤمن أن المستقبل يتشكل من خلال الحِكمة وحسن التدبير والعمل الجاد".

الانتقال إلى عالم جديد تقوده التكنولوجيا

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: "نخطو نحو عالم جديد تغيّرت فيه مفاهيم التقدم جذريًا، فعلى مدار أكثر من 200 عام، كان النمو الاقتصادي يقاس بحجم القدرات الصناعية، لكن اليوم وللمرة الأولى في التاريخ أصبح قياس النمو يعتمد على القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي، الذي يعيد صياغة الصناعات ويفتح آفاقًا جديدة للنمو العالمي".

وشدد قائلا: "ومع ذلك، يبقى الثابت الوحيد هو الحاجة إلى الطاقة، فبدونها لن يكون هناك ذكاء اصطناعي، فكل خوارزمية، وكل مركز للبيانات، وكل إنجاز تكنولوجي متقدم، يحتاج إلى طاقة."

كما أشار إلى أن الطلب على الطاقة سيشهد نموًا غير مسبوق، مع توقعات بزيادة استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بأكثر من 500 بالمئة بحلول 2040، وتضاعف عدد الرحلات الجوية، وازدياد سكان المدن بمقدار 1.5 مليار نسمة، مؤكدًا أن النفط والغاز سيظلان المصدر الرئيسي لأكثر من 70 بالمئة من الإمدادات العالمية المطلوبة.

وشدد على أن هذه المعطيات تعد عاملا محفزا لأنّ تحقيق التقدّم المستدام لا يعني إبطاء معدلات النمو، بل تطوير آليات عمل أفضل وأكثر كفاءة.

نهج واقعي يجمع بين الطاقة التقليدية والمتجددة

أوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي أن الإمارات تعتمد نهجًا واقعيًا وعمليًا يرتكز على التخطيط المنطقي والمتوازن، والعمل الجاد، والاستثمار وفق أسس واضحة ومنضبطة، باختصار، نحن نركز على الحقائق والبيانات.

وأكد أن دولة الإمارات استثمرت في الطاقة التقليدية والمتجددة معًا، من خلال منظومة متكاملة تشمل مشروعات "أدنوك" منخفضة الكربون، وأكبر محطات الطاقة الشمسية التي تطورها شركة "مصدر"، إضافة إلى الطاقة النووية وتوربينات الرياح.

وأضاف: "الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية في استراتيجيتنا الصناعية، نستخدمه لرفع الكفاءة وتحقيق أقصى استفادة من كل برميل نفط وكل ميغاواط كهرباء وكل خط إنتاج".

الإمارات منصة للشراكات وفرص الاستثمار

ودعا الجابر المستثمرين إلى الاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارات، بما في ذلك الاستقرار، والقيادة الحكيمة، والرؤية بعيدة المدى، والسياسات الواضحة، والخدمات اللوجستية والمالية المتطورة، ورأس المال الذكي، والكثير من المزايا الإضافية.

وقال: "إذا كان اهتمامكم بموارد الطاقة والبنية التحتية المتطورة، فالإمارات توفرها بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع. وإذا كنتم حريصين على تحقيق عوائد استثمارية جذابة، فالإمارات هي وجهتكم لأنها توفر منظومةً تتيح ممارسة الأعمال بسهولة وتستند إلى الحوكمة المؤسسية وسيادة القانون".

"وإن كنتم تتطلعون للإسهام في بناء المستقبل، فالإمارات هي وجهتكم.. فالطريق إلى المستقبل يمرُّ من هنا، حيث توجد أضخم مشروعات الطاقة وأكبر مراكز بيانات وتتجسد هنا في دولة الإمارات أهمية الترابط والتكامل بين الطاقة والذكاء الاصطناعي.. حيث نحقق التقدم بالأفعال لا بالأقوال"، بحسب تعبير الدكتور سلطان الجابر.

جائزة زايد للاستدامة.. إرث إنساني وتأثير عالمي

قال الدكتور سلطان الجابر إن الحديث عن مسيرة التقدم في دولة الإمارات لا يمكن أن يكتمل من دون التوقف عند إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي رسّخ مفهوم أن كرامة الإنسان هي المعيار الحقيقي للتقدم.

وأوضح الجابر، أن الشيخ زايد، رحمه الله، آمن بأن الريادة لا تُقاس بالثروة أو النفوذ، بل بحجم الأثر الإيجابي الذي ينعكس على حياة الناس، مشيراً إلى أن هذا النهج الإنساني يشكّل الأساس الذي تقوم عليه "جائزة زايد للاستدامة".

وأكد أن الجائزة لا تُعد تكريماً رمزياً، بل تقديراً لجهود عملية ومشروعات واقعية تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.

ولفت إلى أن المشروعات الفائزة أسهمت في توفير مياه نظيفة لمجتمعات نائية في قارة آسيا، ما ساعد في الحد من انتشار الأمراض، إلى جانب تنفيذ برامج للرعاية الصحية المتنقلة في قرى إفريقية، أسهمت في إنقاذ حياة الأمهات والمواليد الجدد.

وأضاف أن الجائزة دعمت أيضاً مشروعات للطاقة الشمسية في المدارس، ما ساهم في إنارة الفصول الدراسية وتعزيز فرص التعليم في المجتمعات الأقل حظاً.

وأشار الجابر إلى أنه في دورة هذا العام جرى، وللمرة الأولى، الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لقياس النتائج وتدقيقها، بما يعزز الشفافية ودقة التقييم.

وأعرب عن فخره بالأثر المتنامي للجائزة، مؤكداً أنها حققت إنجازات ملموسة انعكست إيجاباً على حياة أكثر من 400 مليون شخص في مختلف قارات العالم حتى الآن.

وختم الجابر بالتأكيد على أن الجائزة أسهمت في إنقاذ حياة الكثيرين وتحسين ظروف المعيشة بشكل مستدام، مجسدةً بذلك امتداد إرث الشيخ زايد عبر العمل الجاد والمشروعات الهادفة.

مسيرة "مصدر".. 20 عاماً من الريادة

واحتفى الجابر بمرور عشرين عاماً على تأسيس شركة "مصدر"، التي أسهمت في نشر حلول الطاقة المتجددة في 45 دولة، وخفض تكلفتها بأكثر من 90 بالمئة، لتصل قدرتها الإنتاجية إلى 65 غيغاواط، وتقطع ثلثي الطريق نحو تحقيق هدفها بإنتاج 100 غيغاواط بحلول 2030.

وتابع قائلا: "تعدّ مسيرة "مصدر" الممتدة لعشرين عاماً خير دليل على أن تحقيق الإنجازات هو بفضل الرؤية الواضحة للقيادة، والإرادة القوية، ونهج عمل ثابت".

الطريق إلى المستقبل يبدأ من أبوظبي

واختتم الجابر كلمته قائلاً: "اختارت الإمارات أن تكون دولة سلام وتعايش وموقف، دولة تركز على العمل وتؤمن أن المستقبل يتشكل بالحكمة والعمل الجاد وحسن التدبير، وأن الإنسان هو الأساس وهو الغاية."

وقال: "في ظل التحولات التكنولوجية التي تعيد صياغة ملامح العالم، فإن قِيَمنا هي المنارة التي نهتدي بها لتشكيل النهج الذي نرتكز عليه في استثماراتنا، ومشروعاتنا، وشراكاتنا".

ودعا الجابر المستثمرين للانضمام لدولة الإمارات للعمل معا على تسريع التقدم وتحويل الفرص إلى إنجازات، وإرساء شراكات راسخة..

فمستقبل التقدم المستدام للبشرية أمامنا... والطريق إليه يبدأ هنا من أبوظبي"

