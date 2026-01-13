وباعت مرسيدس إجمالًا ما يزيد قليلًا على 1.8 مليون سيارة ركوب، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة تسعة بالمئة مقارنة بعام 2024.

وسجلت مبيعات مركبات فان تراجعًا بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 359 ألف ومئة مركبة.

وشكلت السيارات الكهربائية الخالصة نحو 10 بالمئة من إجمالي سيارات الركوب المبيعة.

وفي الصين، التي لا تزال تستأثر بنحو ثلث مبيعات الشركة (551 ألف و900 سيارة)، كان التراجع حاداً بشكل خاص بنسبة 19%.. ويُعزى ذلك إلى أن القدرة الشرائية هناك لم تعد كما كانت في السابق، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في حدة المنافسة من جانب شركات محلية جديدة.

وفي ألمانيا، حافظت الشركة على مستوى العام السابق ببيع 213 ألف و200 سيارة.

وفي الولايات المتحدة، أوضحت الشركة المدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية أن الرسوم الجمركية كانت من بين عوامل أخرى أثرت على مبيعات المجموعة.

وباعت مرسيدس هناك خلال العام الماضي نحو 285 ألف سيارة، بانخفاض قدره 12 في المئة.

وتقيس مرسيدس مبيعاتها بعدد المركبات التي تبيعها المجموعة للوكلاء، ولفتت مرسيدس في بيانها إلى أن تسليم السيارات للعملاء في السوق الأميركية سجل زيادة بنسبة واحد في المئة.

وفي فئتي السيارات الاقتصادية والأساسية، تراجعت المبيعات بنسبة عشرة في المئة لكل منهما.

أما فئة السيارات الفاخرة التي تشمل من بين طرازاتها سيارات السيدان الفاخرة من الفئة إس والفئة جي، ومرسيدس إيه إم جي، ومرسيدس مايباخ، فقد بلغ التراجع فيها خمسة في المئة. واستأثرت الفئة الأساسية بأكثر من نصف المبيعات (مليون و49 ألف و600 سيارة)، وتضم هذه الفئة سيارات سي كلاس وإي كلاس.

ونقل البيان عن أولا كيلينيوس الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز، قوله إن "عام 2025 شكّل انطلاقة أكبر حملة للمنتجات والتكنولوجيا في تاريخ مرسيدس-بنز، مع أحدث أنظمة الدفع الكهربائي وبرمجيات ذكية"، معلنا أن الشركة ستواصل حملة الطرازات الجديد في عام 2026.