كما رفعت باراماونت دعوى قضائية في محكمة ديلاوير لإلزام إدارة وارنر براذرز بالكشف عن كيفية تقييمها لعرضها والعرض المنافس من نتفليكس.

وتشهد وارنر براذرز حرب مزايدة بين باراماونت ونتفليكس.

وقد رفضت إدارة وارنر مرارا وتكرارا عروض باراماونت للاستحواذ عليها وحثت المساهمين على دعم بيع قطاعات البث المباشر والاستوديوهات لنتفليكس مقابل 72 مليار دولار. في المقابل، بذلت باراماونت جهودًا لتحسين عرضها أحادي الجانب البالغ 77.9 مليار دولار للاستحواذ على الشركة بأكملها.

أعلنت شركة وارنر براذرز ديسكفري الأسبوع الماضي أن مجلس إدارتها يرى أن عرض باراماونت لا يصب في مصلحة الشركة أو مساهميها، وجددت توصيتها للمساهمين بقبول عرض نتفليكس.

وصرح ديفيد إليسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة باراماونت سكاي دانس، اليوم إن الشركة ملتزمة بإتمام عرض الاستحواذ.

وقال في رسالة إلى مساهمي وارنر براذرز: "لا نتخذ أيا من هذه الإجراءات باستخفاف". ولم تحدد وارنر بعد موعدا لاجتماعها السنوي أو اجتماع خاص للنظر في عرض نتفليكس، ولم تعلن باراماونت عن أي مرشحين محتملين لعضوية مجلس الإدارة.