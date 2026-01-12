وفي حديث لشبكة سي.إن.بي.سي قال هاسيت "لم أشارك في محادثات مع وزارة العدل حول ذلك. لم أتحدث مع وزارة العدل قبل أن يتصلوا بجاي، ولذا ليس لدي شيء لأقوله حقا، بخلاف أنني أحترم استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي واستقلالية وزارة العدل، وسنرى كيف ستسير الأمور".

وردا على سؤال لاحقا خارج البيت الأبيض حول ما إذا كان ترامب قد وافق على التحقيق، قال هاسيت "لا أعرف"

ووصف باول تحقيق وزارة العدل بأنه "ذريعة" لكسب المزيد من التأثير على سياسات أسعار الفائدة التي يريد ترامب خفضها بشكل كبير.

إلا أن هاسيت، وهو مرشح ترامب المحتمل لقيادة البنك المركزي الأميركي، شكك في شهادة باول أمام الكونغرس حول تجديد مبنى، وهو محور تحقيق وزارة العدل.

وقال "في الوقت الراهن، يوجد مبنى فيه تجاوزات كبيرة في التكلفة وخطط مبان تبدو متناقضة مع الشهادة، لكن مرة أخرى، أنا لست شخصا في وزارة العدل".