وفي أحدث تعاملات، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.37 بالمئة إلى 98.759، لينهي سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقفز الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 4600.33 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن نشر باول مقطع فيديو دافع فيه عن استقلالية البنك المركزي.

وقالت ثو لان نجوين رئيسة قطاع أبحاث العملات والسلع الأولية في كومرتس بنك "النقطة الأساسية هي أن من المرجح أن تتغير استجابة البنك المركزي بشكل جذري وعلى المدى الطويل إذا نجح البيت الأبيض" في السيطرة على السياسة النقدية.

وأشارت إلى أن المركزي في دورة تيسير نقدي بالفعل وأن هذا السيناريو سيكون محل اهتمام إذا زادت مخاطر التضخم.

وقال بعض المحللين إن الأسواق لم تصب بالذعر بعد، لأنها تتوقع أن يعين ترامب خلفا لباول جديرا بالثقة، وأن يسمح له بتوجيه السياسة النقدية.

وحقق الفرنك السويسري أفضل أداء، الاثنين، إذ ارتفع 0.52 بالمئة إلى 0.7968 مقابل الدولار كما واصل اليورو الاستفادة من تبعات السياسة الأميركية التي أدت إلى عمليات بيع لأصول أميركية.

وارتفع اليورو بنسبة 0.44 بالمئة إلى 1.1688 في أكبر ارتفاع يومي منذ العاشر من ديسمبر.

وصعد الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة إلى أعلى مستوى في شهر بعد أن عزز تقرير عن الوظائف صدر الجمعة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر. لكن تقارير وردت عن مقتل المئات خلال احتجاجات في إيران زادت من التوتر الجيوسياسي وعززت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

ومقابل الين، تراجع الدولار في أحدث تداولات بنسبة 0.1 بالمئة ليبلغ 157.80 ين قرب أعلى مستوى في عام.

وتترقب الأسواق صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، حيث سيصدر غدا الثلاثاء مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر الذي سيشكل أحد آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي الأميركي في نهاية يناير كانون الثاني.

وتصدر المحكمة العليا الأميركية قرارها بشأن شرعية الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها ترامب بحلول يوم الأربعاء.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجمعة إن الوزارة لديها أكثر الأموال الكافية لدفع أي مبالغ يجب ردها من الرسوم الجمركية التي أمر بها ترامب إذا قضت المحكمة العليا ببطلان الرسوم الجمركية.

ومقابل اليوان الصيني الذي يتداول في الخارج في هونغ كونغ، فقد الدولار 0.1 بالمئة إلى 6.9706 يوان، وهو أضعف مستوى في أسبوع، مقتربا من أقل مستوياته منذ مايو 2023.