ويعد التهديد بتوجيه اتهامات جنائية بشأن شهادة باول حول أعمال تجديد مباني تابعة للبنك المركزي الأميركي أحدث تصعيد في الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والاحتياطي الفيدرالي.

وكان ترامب قد انتقد تجديد الاحتياطي الفيدرالي لمبنيين إداريين بتكلفة 2.5 مليار دولار، واصفا إياها بالمبالغ فيها.

وبدا أن الأسواق استقبلت الخبر بهدوء، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى التي تستخدم عادة كملاذ تحوطي في أوقات عدم اليقين.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 بالمئة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8 بالمئة.

الأسواق الآسيوية تنتعش بقيادة الصين

ارتفعت الأسهم الصينية الاثنين إلى أعلى مستوى لها في عقد من الزمان، مدفوعةً بأسهم الذكاء الاصطناعي وقطاع الطيران التجاري، وسط ترحيب المستثمرين بالبداية القوية للعام في الأسواق المحلية التي شهدت حجم تداول قياسي. كما حققت أسهم هونغ كونغ مكاسب أيضاً.

وسجل مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى نحو 26338 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.1 بالمئة مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو 2015، وذلك بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي بنسبة 3.8 بالمئة، وهو أفضل أداء أسبوعي له في 14 شهراً.

وأغلقت الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة رسمية.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 4652 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 8753 نقطة.

وارتفع مؤشر "تايكس" القياسي التايواني بنسبة 1 بالمئة.

وسجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة، الجمعة الماضي، عقب صدور تقرير متباين حول سوق العمل الأميركي، وهو تقرير قد يؤجل خفضا آخر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولكنه لا يمنعه تماما.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 6966 نقطة، متجاوزا بذلك أعلى مستوى تاريخي له الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 49504 نقطة، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8 بالمئة ليغلق عند 23671 نقطة.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 1.9 بالمئة، كما ارتفع سعر الفضة بنسبة 4.8 بالمئة.