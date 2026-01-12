ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن المذكرة القول إن الإمدادات قد تضطرب إذا انضم عمال قطاع النفط إلى الاحتجاجات وأضربوا عن العمل، رغم أن الاضطرابات الأخيرة لم تؤثر على الإنتاج حتى الآن، لكن النماذج السابقة تشير إلى احتمال حدوث هذا الأمر.

في الوقت نفسه حذر المحللون من احتمال مهاجمة الحرس الثوري الإيراني إمدادات الطاقة الإقليمية لرفع تكلفة أي تدخل أميركي محتمل ضد إيران، حيث لا يزال من الممكن أن تستخدم طهران الميليشيات العراقية الموالية لها على الرغم من إضعاف الولايات المتحدة وإسرائيل لهذه الحركات،وخاصة حزب الله.

و استهدفت هذه الميليشيات البنية التحتية للطاقة مؤخرًا في نوفمبر، مما تسبب في أضرار جسيمة للمنشآت النفطية في إقليم كردستان العراقي.

و لا يزال التدخل الأميركي المباشر في إيران "عاملًا غير مؤكد"، وقد يستغرق إعادة نشر القوات الأميركية في الشرق الأوسط وقتا نظرا للانتشار العسكري المستمر في المياه قبالة فنزويلا.