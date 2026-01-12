وقال دينش شارما الرئيس الإقليمي للثروات الدولية والخدمات المصرفية الشخصية في الشرق الأوسط وتركيا لدى البنك في بيان"استثمارنا في بناء أعمال إدارة الأصول المحلية يهدف إلى اغتنام فرصة الثروة الكبيرة وطويلة الاجل في الإمارات"، مشيرا إلى الطلب على مثل هذه الهياكل المنظمة في الإمارات.

وشهدت دولة الإمارات في السنوات القليلة الماضية تدفقا لأصحاب الثروات العالية، الذين تجذبهم السهولة النسبية لممارسة الأعمال التجارية ومناطق التوقيت الملائمة والإعفاء الضريبي مما دفع عددا من مديري الأصول العالميين إلى بدء أو توسيع نطاق وجودهم هناك.

ويعمل البنك ومقره الرئيسي في لندن على تقليص عملياته في أنحاء العالم في إطار عمليات إعادة هيكلة بدأت في عام 2024، بما في ذلك إعادة تنظيم الأقسام التشغيلية على طول خطوط الشرق والغرب وتقليص الوحدات المصرفية الاستثمارية الفرعية. وركز جهوده للنمو في مناطق مثل آسيا والشرق الأوسط.

وذكر بنك إتش.إس.بي.سي في بيان أنه عين جيمس جريست مديرا عاما للكيان الجديد لإدارة الأصول في الإمارات دون تقديم تفاصيل عن حجم الأعمال والموظفين.

وبلغت قيمة الأصول التي تديرها وحدة إتش.إس.بي.سي لإدارة الأصول 852 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي.