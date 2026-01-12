وأوضح مودي أن البيانات تشير إلى تصاعد التوقعات العالمية تجاه الهند، باعتبارها أسرع الاقتصادات الكبرى نموا على مستوى العالم، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز.

ويأتي تأكيد مودي على النمو الاقتصادي الهندي في وقت تجري فيه البلاد مفاوضات بشأن التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، ظل عالقا منذ أشهر.

وتخضع صادرات الهند إلى الولايات المتحدة حاليا لرسوم جمركية تبلغ 50 بالمئة، وهي الأعلى المفروضة على أي دولة آسيوية، من بينها رسوم عقابية بنسبة 25 بالمئة بسبب استيرادها النفط الروسي.