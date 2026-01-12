وقال إن الصفقات تتضمن إبرام اتفاقين بشأن مشروعين مع شركة سكاتك النرويجية وصن جرو الصينية.

وتأمل مصر في وصول حصة الطاقة المتجددة من مزيج توليد الكهرباء لديها إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030 لكن مسؤولين يقولون إن مساعي الوصول لهذا الهدف معرضة للخطر دون الحصول على دعم دولي.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري "المشروع الأول والذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية في إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا ... بالإضافة إلى محطات لتخزين الطاقة بنظام البطاريات".

وأشار البيان إلى أن قدرة توليد المشروع ستبلغ 1.7 غيغاوات "مدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية 4 غيغاوات/ساعة".

وأضاف البيان "يتمثل المشروع الثاني (الذي تطوره صن جرو الصينية)... في إقامة مصنع لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يتم توريد حصة من إنتاج هذا المصنع إلى مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا. ويتم تنفيذ المشروعين بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وقالت الشركة النرويجية في بيان إن الصفقات تشمل أيضا اتفاقيات لشراء الطاقة الكهربائية إذ وقعت سكاتك اتفاقا للحصول على قدرة توليد تبلغ 1.95 غيغاوات إضافة إلى 3.9 غيغاوات/ساعة في أنظمة البطاريات لتخزين الطاقة.