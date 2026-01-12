ويُشكّل مشروع كويبونغو أول موقع يتم التعاقد عليه ضمن مشروع "رويال سابل"، وهو برنامج متكامل للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى500 ميغاواط موزعة على ثلاثة مواقع. ومن شأن هذا المشروع الإسهام في تعزيز استقرار شبكة الكهرباء في جنوب أنغولا ودعم أولويات التنمية المستدامة في البلاد.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش أعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة وذلك بحضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجواو بابتيستا بورخيس، وزير الطاقة والمياه في أنغولا، وخوليو بيلارمينو غومز ماياتو، سفير جمهورية أنغولا لدى دولة الإمارات، وفرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، ووقعها نيابة عن شركة "مصدر" عبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات، ونيابة عن شركة النقل الوطنية للكهرباء ماورو هيرناني فيريرا مارتينز، المدير التنفيذي لعمليات السوق والشؤون التنظيمية.

وتنص اتفاقية شراء الطاقة على توريد الكهرباء على المدى الطويل من محطة كويبونغو للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 150 ميغاواط، والواقعة في مقاطعة هويلا جنوب أنغولا.

ومع تطوير أول محطة رئيسية على المستوى التجاري ضمن مشروع "رويال سابل"، تشكل هذه الاتفاقية أساساً للتنفيذ التدريجي لمحفظة أوسع من مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط.

ومن المتوقع أن تُسهم المحطة عند اكتمال تطويرها في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل، وتزويد نحو300 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، إلى جانب تعزيز القدرة الإنتاجية لشبكة الكهرباء في جنوب أنغولا.

ويعكس مشروع "رويال سابل" التزام "مصدر" بتطوير بنية تحتية واسعة النطاق وقابلة للتمويل في قطاع الطاقة المتجددة ضمن الأسواق الناشئة، ودعم استراتيجيات الطاقة الوطنية، مع توسيع نطاق نشر حلول طاقة نظيفة وموثوقة وبتكلفة مناسبة.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا": "تُعدّ اتفاقية شراء الطاقة لمشروع كويبونغو، التي جرى توقيعها خلال الدورة السادسة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، شهادة على العمل والالتزام اللذين تبذلهما دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة مصدر، بدعمٍ من منصة تسريع تمويل تحول الطاقة (ETAF) التابعة لآيرينا، لتحويل الخطط الوطنية للطاقة حول العالم إلى مشاريع ملموسة. وسيسهم مشروع كويبونغو للطاقة الشمسية الكهروضوئية في تعزيز منظومة الكهرباء في أنغولا وتوسيع نطاق الوصول إلى كهرباء نظيفة وموثوقة، بما يحسّن حياة الآلاف ويعزز ثقة المستثمرين في مسار تحول الطاقة في إفريقيا".

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تُعدّ إفريقيا أسرع قارات العالم نمواً، ويعتمد هذا النمو على توفير طاقة آمنة وبتكلفة مناسبة. وبصفتها شركة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة في إفريقيا، تلتزم ’مصدر‘ بتطوير مشاريع طاقة نظيفة في مختلف أنحاء القارة، ويأتي توقيع ’مصدر‘ لأول اتفاقية لشراء الطاقة في أنغولا خطوة مهمة تدعم هذه الجهود. ويعكس مشروع كويبونغو أهمية الشراكات طويلة الأمد وترتيبات شراء الطاقة المبنية على أطر واضحة، في تسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المرافق، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة النظيفة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، إلى جانب تزويد المجتمعات المحلية بطاقة نظيفة وموثوقة ومنخفضة التكلفة".

وتعد "مصدر" حالياً أكبر مشغّل للطاقة المتجددة في القارة الأفريقية، وذلك من خلال شركتها المشتركة "إنفينيتي باور"، التي تشغّل حالياً مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية بقدرة إجمالية تبلغ 1.3 غيغاواط في كل من جنوب إفريقيا ومصر والسنغال، إلى جانب محفظة مشاريع قيد التطوير بقدرة 13.8 غيغاواط في مراحل مختلفة من التطوير، تشمل نظم بطاريات لتخزين الطاقة ومرافق للهيدروجين الأخضر في مراحل تطوير مختلفة. ويشكل مشروع "رويال سابل" إضافة مهمة إلى محفظة مشاريع "مصدر"، ويعزز جهود الشركة لرفع القدرة الإجمالية لمشاريعها إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.