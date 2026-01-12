وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء مغادرته ويست بالم بيتش بفلوريدا: "لم يعجبني رد إكسون. إنهم يتلاعبون بشكل مبالغ فيه".

وخلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط الجمعة، حاول ترامب تهدئة مخاوف الشركات وقال إنهم سيتعاملون مباشرة مع الولايات المتحدة، بدلاً من الحكومة الفنزويلية. ومع ذلك، لم يقتنع البعض.