تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة ليصل إلى 4478.79 دولار للأونصة بحلول لساعة 0127 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير اثنين بالمئة إلى 4591.10 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

و قالت منظمة حقوقية أمس الأحد إن الاضطرابات في إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، في حين هددت طهران باستهداف القواعد العسكرية الأميركية إذا نفذ الرئيس دونالد ترامب تهديداته المتجددة بتوجيه ضربات للبلاد من أجل المحتجين.

وتأتي الاضطرابات الإيرانية في الوقت الذي يستعرض فيه ترامب قوة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، بعد أن أطاح بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ويناقش الاستحواذ على غرينلاند بالشراء أو بالقوة.

وأظهرت بيانات الجمعة أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في ديسمبر، وسط فقدان للوظائف في قطاعات البناء والتجزئة والتصنيع.

ومع ذلك، أشار انخفاض معدل البطالة إلى أن سوق العمل لم يتدهور بسرعة.

ويتوقع المستثمرون حاليا أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام. ويزيد ضعف سوق العمل من احتمالية خفض أسعار الفائدة.

وقد ترتفع أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في النصف الأول من عام 2026 بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والديون، وفقا لما ذكره بنك (إتش.إس.بي.سي).

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 83.50 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.96 دولار في وقت سابق من اليوم.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2338.54 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر.

كما ارتفع البلاديوم 4.2 بالمئة إلى 1892.18 دولار للأونصة.