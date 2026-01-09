وستبدأ توتال، التي تمتلك بموجب الترخيص حصة تشغيلية قدرها 35 بالمئة، عمليات المسح الجيولوجي ثلاثي الأبعاد في منطقة (البلوك 8) البحرية مع شريكتيها، شركة إيني الإيطالية بحصة 35 بالمئة وقطر للطاقة بحصة 30 بالمئة.

وتحركت الشركة الفرنسية للبحث عن الغاز الطبيعي في لبنان في أواخر عام 2022 بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية التاريخي بين لبنان وإسرائيل رغم أن حملة التنقيب الأولية في منطقة بحرية مجاورة كانت مخيبة للآمال.

وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز في بيان "رغم أن حفر البئر قانا 31/1 في البلوك رقم 9 لم يعط نتائج إيجابية، لا نزال ملتزمين بمواصلة أنشطتنا الاستكشافية في لبنان".

وستشمل الأعمال الأولية في منطقة البلوك 8 مسح إمكانات الاستكشاف على مساحة 1200 كيلومتر مربع.