وأعلنت الشركة زيادة بواقع 20 بالمئة تقريبا في عائدات الربع حتى نهاية ديسمبر 2025 إلى 1.05 تريليون دولار تايواني جديد (33.1 مليار دولار) استنادا إلى حسابات قائمة على بيانات شهرية. وهذا يقارن بمتوسط توقعات بقيمة 1.02 تريليون دولار تايواني جديد.

وقد تكون "تي.إس.إم.سي"، وهي منتج رئيسي للرقائق لصالح شركة أبل، قد حققت على دفعة من المبيعات القوية لهواتف "أيفون 17" التي طرحت في سبتمبر، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وكانت "تي.إس.إم.سي" واحدة من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي ما بعد "تشات جي بي تي"، حيث لعبت دورا رئيسيا في تصنيع مسرعات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.