ويجري بناء مركز البيانات، الذي يطلق عليه اسم "ماكروهاردرر"، في مقاطعة ديسوتو بميسيسيبي بالقرب من ممفيس بولاية تينيسي.

وسيكون هذا المركز هو الثالث للشركة في منطقة ممفيس الكبرى.

وقال أنتوني أرمسترونغ، المدير المالي لشركة "إكس إيه أي"، إن مجموعة مراكز البيانات ستضم "أكبر كمبيوتر عملاق في العالم" بقدرة حوسبة تصل إلى 2 غيغاوات.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه "إكس إيه أي" تدقيقا بشأن مشاريع مراكز البيانات التابعة لها في منطقة ممفيس، حيث أعربت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (إن إيه إيه سي بي) ومركز قانون البيئة الجنوبي عن مخاوفهم بشأن تلوث الهواء الناتج عن منشأة الكمبيوتر العملاق الخاصة بشركة "إكس إيه أي" والواقعة بالقرب من مجتمعات تقطنها أغلبية من السود في ممفيس.

وتدعو عريضة قدمها تحالف "سيف أند ساوند"، وهي مجموعة في ساوثافن تعارض تطويرات "إكس إيه أي"، إلى إغلاق عمليات الشركة في المنطقة، وقد جمعت أكثر من 900 توقيع حتى بعد ظهر الخميس.

ولم ترد شركة "إكس إيه أي" حتى الآن على طلبات التعليق بشأن المخاوف البيئية.

ومن المتوقع أن تبدأ "إكس إيه أي" عمليات مركز البيانات في ساوثافن الشهر المقبل.