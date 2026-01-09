كما أشارت الشركة إلى رسوم إضافية بقيمة 1.1 مليار دولار مرتبطة بإعادة هيكلة عملياتها في الصين.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحذير مماثل من منافستها فورد، التي أشارت مؤخرا إلى شطب أصول بقيمة 19.5 مليار دولار في أعمالها للسيارات الكهربائية.

وبعد نجاح تسلا، استثمرت شركات صناعة السيارات الأميركية الكبرى بشكل مكثف لتوسيع عروض السيارات الكهربائية، بما في ذلك تحويل شاحنات "البيك آب" الأميركية الشهيرة إلى العمل بالكهرباء.

لكن شاحنات البيك آب الكهربائية، بما في ذلك شاحنة "سايبر تراك" من تسلا، لم تحقق توقعات المبيعات.

وقد أدى انتهاء الإعفاء الضريبي الاتحادي للسيارات الكهربائية البالغ 7500 دولار في أواخر سبتمبر، إلى جانب تخفيف لوائح كفاءة الوقود تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى زيادة الضغط على السوق. ولا يزال المشترون الأميركيون يفضلون المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق والمركبات الهجينة.

وكانت جنرال موتورز قد أعلنت سابقاً عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في السيارات الكهربائية بحلول عام 2025 للوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون مركبة. وتركز الشركة حاليا على خفض التكاليف لنماذج السيارات الكهربائية المستقبلية، بما في ذلك من خلال تكنولوجيا البطاريات الجديدة.