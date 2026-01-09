وذكرت التقارير أن المحادثات تشمل إمكانية الاستحواذ الكامل من خلال تبادل الأسهم على شركة جلينكور السويسرية من قبل شركة ريو تينتو التي تتخذ من لندن مقرا لها.

وشددت الشركتان على أنه لا يوجد يقين بشأن التوصل إلى اتفاق أو بشأن الشروط.

وبموجب قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة، أمام شركة ريو تينتو مهلة حتى 5 فبراير للإعلان عما إذا كانت ستقدم عرضا رسميا.

ومن شأن هذا الاندماج، في حال اكتمل، أن يخلق أكبر شركة تعدين في العالم بقيمة سوقية مجتمعة تزيد عن 200 مليار دولار، متجاوزة بذلك شركات منافسة مثل مجموعة بي إتش بي الأسترالية، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 160 مليار دولار.

وتمتلك كلتا الشركتين أصولا كبيرة من النحاس، وهو معدن يشهد طلبا مرتفعا وسط تحول الطاقة العالمي، ويستخدم في المركبات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية وشبكات الطاقة.

وهذه هي الجولة الثانية من محادثات الاندماج بين الشركتين، بعد أن فشلت مناقشات سابقة في عام 2024 بسبب خلافات حول التقييم.

وحذر المحللون من أن الاندماج يواجه عقبات، بما في ذلك الاختلافات في الثقافة المؤسسية وأعمال جلينكور الكثيفة في مجال الفحم، والتي خرجت منها ريو تينتو.

وقالت شركتا التعدين إن أي إعلانات أخرى سيتم الإدلاء بها مع تقدم المناقشات.