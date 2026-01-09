وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري الإجمالي انخفض بنسبة 39 بالمئة إلى 29.4 مليار دولار في أكتوبر، مع انخفاض الواردات بنسبة 3.2 بالمئة.

كان العجز أقل بكثير من متوسط توقعات الخبراء البالغ 58.4 مليار دولار، بحسب استطلاعات أجرتها وكالة داو جونز نيوزوايرز وصحيفة وول ستريت جورنال.

وبينما ارتفعت الصادرات الأميركية بمقدار 7.8 مليار دولار في أكتوبر لتصل إلى 302 مليار دولار، انخفضت الواردات بمقدار 11 مليار دولار لتصل إلى 331.4 مليار دولار.

يعود ذلك في معظمه إلى انخفاض حاد في واردات السلع، حيث تراجعت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 14 مليار دولار. وذكرت وزارة التجارة أن واردات المستحضرات الصيدلانية شهدت انخفاضا حادا ضمن هذه الفئة.

كما انخفضت واردات اللوازم والمواد الصناعية مثل الذهب غير النقدي.

وتؤكد الأرقام كيف أثرت سياسات ترامب الجمركية بشكل كبير على التدفقات التجارية. مع إعلان الرئيس الأميركي عن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات من مختلف الشركاء التجاريين، سارعت الشركات في البلاد إلى تخزين البضائع تحسبا للزيادات المقررة في الرسوم الجمركية.

وقد سمح ذلك للعديد من الشركات بتجنب تحميل المستهلكين التكلفة الكاملة للتعرفات الجمركية، على الأقل في الوقت الحالي.

في ظلّ معاناة الأسر الأميركية من ضغوط غلاء المعيشة، قام ترامب مؤخرا بتوسيع نطاق السلع المعفاة من بعض الرسوم الجمركية، لتشمل واردات زراعية رئيسية. وكان من المقرر أن تدخل العديد من هذه الإعفاءات حيز التنفيذ في نوفمبر.

وبحلول منتصف نوفمبر، قدر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن المستهلكين يواجهون معدل تعريفة فعلي متوسط إجمالي هو الأعلى منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

وكان العجز التجاري الأميركي قد بلغ 48.1 مليار دولار في سبتمبر.