وجاءت دعوة ترامب لهذه الزيادة الهائلة في الإنفاق بعد أيام من إصداره أوامر بتنفيذ عملية عسكرية أميركية اعتقل على أثرها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقل إلى أميركا، لمواجهة تهم تتعلق بالاتجار المخدرات. ولا تزال القوات الأميركية تحشد قواتها في البحر الكاريبي.

وكتب ترامب في منشور على منصة TruthSocial مساء الأربعاء: "بعد مفاوضات طويلة وشاقة مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والوزراء وغيرهم من الممثلين السياسيين، قررتُ أنه من أجل مصلحة بلادنا، لا سيما في هذه الأوقات العصيبة والخطيرة، يجب ألا تبلغ ميزانيتنا العسكرية لعام 2027 تريليون دولار، بل تريليون ونصف تريليون دولار".

وأضاف: "سيُمكّننا هذا من بناء "الجيش المثالي" الذي طالما تمنيناه، والأهم من ذلك، أنه سيضمن سلامتنا وأمننا، بغض النظر عن العدو".

وتبلغ موازنة الدفاع في الولايات المتحدة لعام 2026 نحو 901 مليار دولار.

ارتفعت أسهم شركة نورثروب غرومان بنسبة 6.8 بالمئة في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس، فيما صعدت أسهم لوكهيد مارتن بنسبة 6.7 بالمئة، وارتفعت أسهم RTX بنسبة 5.4 بالمئة، بينما سجلت أسهم كراتوس ديفنس زيادة قدرها 6.6 بالمئة.

وزاد مؤشر ستوكس لقطاع الطيران والدفاع الأوروبي بنسبة 1.4 بالمئة في التعاملات المبكرة الخميس. وقادت شركتا رينك وليوناردو المؤشر الأوروبي في البداية بارتفاع تجاوز 4 بالمئة، لكنهما قلّصتا المكاسب خلال الجلسة.