وذكر البنك المركزي الأرجنتيني في بيان صدر الأربعاء أنه توصل إلى اتفاقية اقتراض بنظام إعادة شراء (ريبو) لمدة عام واحد بسعر فائدة قدره 7.4 بالمئة، دون الكشف عن البنوك المقرضة.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن إدارة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تسعى إلى تأمين ما يكفي من الدولارات لتغطية دفعة بقيمة 4.3 مليار دولار مستحقة الجمعة، ومع تجنب العودة الفورية إلى أسواق السندات الدولية في الوقت الراهن.

وستقدم الحكومة سندات دولارية محلية مستحقة في عامي 2035 و2038، والمعروفة باسم بوناريس، كضمان للقرض.

وارتفع الدين السيادي الأرجنتيني على امتداد منحنى العائد. وارتفعت قيمة السندات المستحقة في عام 2035، وهي من بين السندات الأكثر سيولة، بما يصل إلى 4ر0 سنت لتصل إلى ما دون 75 سنتًا لكل دولار من قيمتها الاسمية.

واشترت وزارة الخزانة الأرجنتينية يوم الاثنين الماضي أكثر من نصف حصيلة خصخصة محطات الطاقة الكهرومائية بقيمة 700 مليون دولار،وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

في غضون ذلك، قام البنك المركزي بأول عملية شراء للدولار منذ تسعة أشهر، حيث اشترى ما قيمته 21 مليون دولار في سوق الصرف الأجنبي، وفقًا لبيان رسمي. واشترى ما قيمته 83 مليون دولار أخرى أمس.

وقال راميرو بلازكيز، خبير اقتصادات أميركا اللاتينية في شركة ستون إكس "لا تسعى الحكومة فقط لتغطية آجال الاستحقاق القادمة، بل تسعى أيضا إلى تعزيز الاحتياطيات وبناء احتياطي بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبًا لتجاوز ذروة أشهر الحصاد .. هذا منطقي، لأنه حتى يحين موسم الحصاد، سيكون من الصعب شراء كميات كبيرة من الدولارات في السوق الفورية، خاصة مع استمرار التضخم في الارتفاع وحرص صناع السياسات على تجنب تأجيجه بانخفاض قيمة البيزو".

وصرح وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو قبل أسابيع إن البنوك عرضت تمويلًا يصل إلى 7 مليارات دولار عبر اتفاقيات إعادة الشراء، من بين خيارات أخرى مطروحة.