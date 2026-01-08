وأوضحت الشركة، ومقرها سبرينغ بولاية تكساس، في بيان صدر أمس الأربعاء، أن اتساع هوامش تكرير الوقود عوّض جزئياً تراجع أرباح النفط بما يصل إلى 700 مليون دولار، في حين شكّلت هوامش الكيماويات الأضعف وشطب الأصول عاملاً ضاغطاً على الأرباح.

وتُعد "إكسون" أولى شركات النفط العملاقة التي تصدر توجيهات ربع سنوية قبل أسابيع قليلة من انطلاق موسم الإفصاح عن النتائج.

وكانت أسعار الخام قد سجلت العام الماضي أسوأ أداء سنوي لها منذ خمس سنوات، في ظل مخاوف من فائض عالمي وشيك في المعروض النفطي.

ويأتي هذا التراجع السعري في وقت يحث فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة "إكسون"، إلى جانب منافستيها "شيفرون" و"كونوكو فيليبس"، على استثمار مليارات الدولارات لإحياء صناعة النفط الفنزويلية بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو في نهاية الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يلتقي مسؤولو الشركات بمسؤولي البيت الأبيض الجمعة لبحث التطورات.

كما أشارت "إكسون" إلى أن مبيعات الأصول أضافت نحو 800 مليون دولار إلى أرباحها الفصلية مقارنة بالربع السابق.