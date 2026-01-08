وتوقعت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية أن يبلغ الربح التشغيلي نحو 20 تريليون وون (حوالي 13.8 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستواه قبل عام، وهو أعلى رقم فصلي في تاريخ الشركة.

وأرجعت سامسونغهذه القفزة بشكل أساسي إلى الطفرة المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي أدت إلى زيادة حادة في الطلب على رقائق الحوسبة عالية الأداء. وأدى هذا الطلب القوي إلى نقص المعروض في مختلف أنحاء الصناعة، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع.

وتعد سامسونغ للإلكترونيات واحدة من أكبر منتجي رقائق الحوسبة في العالم.

وأوضحت الشركة أن الأرقام المعلنة هي تقديرات أولية للأرباح، على أن تنشر النتائج التفصيلية في وقت لاحق، يرجح أن يكون في نهاية الشهر الجاري.