أعلنت شركة فولفو للسيارات السويدية أمس الأربعاء عن ارتفاع اثنين بالمئة في حجم مبيعات ديسمبر ليصل إلى 75049 سيارة إذ قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا والولايات المتحدة لكنها تراجعت في الصين، مما أدى إلى انخفاض إجمالي حجم المبيعات على مدار العام إلى سبعة بالمئة.
وتأثرت فولفو، المملوكة بأغلبية أسهمها لشركة جيلي القابضة الصينية، برسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمنافسة الشرسة وتباطؤ سوق السيارات الكهربائية، وسرحت في عام 2025 نحو ثلاثة آلاف موظف وأبطأت وتيرة الاستثمارات واتخذت خطوات لنقل إنتاج بعض السيارات الهجينة إلى الولايات المتحدة.
وقالت فولفو في بيان إن مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل ارتفعت 28 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.
وفي أوروبا والولايات المتحدة ارتفعت 33 بالمئة و43 بالمئة على الترتيب. في حين شهدت السوق الصينية انخفاضا 80 بالمئة. وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إجمالا ستة بالمئة مع انخفاض مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن.
وأضافت الشركة "رغم التحديات التي تواجهها السوق التي لا تزال تتعرض لضغوط على جبهات متعددة، فإننا نشعر بالتفاؤل لرؤية زيادة في تسليم منتجاتنا الكهربائية بالكامل".
وباعت الشركة في عام 2025 ما مجموعه 710042 سيارة. وكانت الصين، تليها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسويد، أكبر أسواقها.