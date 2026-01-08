وتأثرت فولفو، المملوكة بأغلبية أسهمها لشركة جيلي القابضة الصينية، برسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمنافسة الشرسة وتباطؤ سوق السيارات الكهربائية، وسرحت في عام 2025 نحو ثلاثة آلاف موظف وأبطأت وتيرة الاستثمارات واتخذت خطوات لنقل إنتاج بعض السيارات الهجينة إلى الولايات المتحدة.

وقالت فولفو في بيان إن مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل ارتفعت 28 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

وفي أوروبا والولايات المتحدة ارتفعت 33 بالمئة و43 بالمئة على الترتيب. في حين شهدت السوق الصينية انخفاضا 80 بالمئة. وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إجمالا ستة بالمئة مع انخفاض مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن.

وأضافت الشركة "رغم التحديات التي تواجهها السوق التي لا تزال تتعرض لضغوط على جبهات متعددة، فإننا نشعر بالتفاؤل لرؤية زيادة في تسليم منتجاتنا الكهربائية بالكامل".

وباعت الشركة في عام 2025 ما مجموعه 710042 سيارة. وكانت الصين، تليها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسويد، أكبر أسواقها.