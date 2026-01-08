ونقل التقرير عن مصادر القول إن خطة تجري دراستها تتضمن قيام الولايات المتحدة بممارسة بعض السيطرة على شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة PDVSA (بتروليوس دي فنزويلا)، بما في ذلك الاستحواذ على الجزء الأكبر من إنتاج الشركة من النفط وتسويقه.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على PDVSA من خلال صفقة تعمل بموجبها على شراء النفط وربما توزيعه، بما في ذلك عبر مشاريع مشتركة سابقة وحالية مع شركات نفط كبرى مثل شيفرون.

وقالت PDVSA في وقت سابق من الأربعاء إنها تحرز تقدمًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مبيعات النفط، فيما أبلغ أحد أعضاء مجلس إدارتها وكالة رويترز أن واشنطن ستحتاج إلى شراء الشحنات بأسعار السوق العالمية.

وكانت واشنطن قد أعلنت، الثلاثاء، عن اتفاق مع كاراكاس للحصول على ما يصل إلى ملياري دولار من الخام الفنزويلي، في إشارة إلى أن المسؤولين الفنزويليين يستجيبون لمطالب ترامب بفتح قطاع النفط أمام الشركات الأميركية أو مواجهة مزيد من التدخل العسكري.