وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن التسوية ستتم في 13 يناير الجاري.

وأعلن بيت التمويل الكويتي عن إصداره الأول بقيمة مليار دولار في يناير 2024 والإصدار الثاني بقيمة مماثلة في الشهر نفسه من عام 2025.

وأشار البيان إلى أن الصكوك ستكون ذات أولوية وغير مضمونة ومدتها خمس سنوات وتاريخ التسعير السادس من يناير ونسبة الربح 4.563 بالمئة.

وأوضح أنه سيتم إدراج هذه الصكوك في بورصة لندن وسوق الأوراق المالية الدولية.