وتراجع التضخم في تكتل العملة الموحدة إلى اثنين بالمئة في ديسمبر مقارنة مع 2.1 بالمئة في نوفمبر، بما يتماشى مع التوقعات عند اثنين بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاد، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الطاقة الذي عوض ارتفاع التضخم في أسعار الأغذية.

وفي الوقت نفسه انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 بالمئة من 2.4 بالمئة بسبب تباطؤ التضخم في قطاعي الخدمات والسلع الصناعية.

وأشار البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتعديل سياسته النقدية، مما عزز توقعات السوق بأنه سيبقي على سعر الفائدة على الودائع عند اثنين بالمئة دون تغيير في عام 2026 بأكمله.

ويمكن أن يؤدي انخفاض تكاليف الطاقة وقوة اليورو وزيادة الواردات الصينية واعتدال الطلب على الأجور إلى انخفاض الأسعار.

وفي المقابل، يمكن أن يؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي والإفراط في الإنفاق في ألمانيا وقوة سوق العمل والطلب المحلي القوي والضغوط الجيوسياسية إلى ارتفاع الأسعار.

وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي في الخامس من فبراير.