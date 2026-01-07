وقال مصرف جيبون إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان تراجع خلال ديسمبر الماضي إلى 51.1 نقطة مقابل 52 نقطة خلال نوفمبر.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

واستمر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الياباني نموه خلال الشهر الماضي للشهر التاسع على التوالي.

وتراجع المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات إلى 51.6 نقطة مقابل 53.2 نقطة خلال نوفمبر، وهو ما يشير إلى تراجع النمو إلى أقل مستوياته منذ مايو الماضي.

وأشارت بيانات القطاع إلى أن شركات التمويل والتأمين استمرت في قيادة الانتعاش، حيث شهدت أكبر زيادة في النشاط التجاري بين جميع القطاعات الفرعية الخمسة التي شملها المسح.

وبالمثل، تباطأت وتيرة نمو الطلبات الجديدة في نهاية العام الماضي. وفي حين أشار بعض أعضاء اللجنة إلى تحسن أعداد العملاء والمشاريع الجديدة، أوضح خرون أن ظروف الطلب كانت ضعيفة نسبياً.