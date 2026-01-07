لكن في قلب هافانا، بعيدًا عن الشعارات الثورية، تبدو الصورة مختلفة تمامًا. ففي مقهى فاخر وسط العاصمة، قال روبيرتو هيرنانديز، وهو كوبي مقيم في إسبانيا: "الأيام الصعبة قادمة، لكن انظروا حولكم… هذا إنكار كامل للاشتراكية، بينما في الخارج الناس يبحثون عن لقمة العيش بين أكوام القمامة".

اقتصاد ينهار وهجرة جماعية

خارج هذه الجيوب المترفة في وسط هافانا، يواجه الاقتصاد الكوبي أسوأ أزماته منذ عقود. فمنذ عام 2021، فر أكثر من مليون كوبي – أي نحو عُشر السكان – بحسب الأرقام الرسمية، فيما انهارت الأجور الحقيقية، وتزايدت معدلات الجوع، وقفزت وفيات الأطفال إلى أكثر من ضعف مستوياتها السابقة.

ومع مواجهة مادورو الآن المحاكمة في الولايات المتحدة، تواجه كوبا آفاقًا أسوأ، إذ إن نهاية الدعم من أقرب حليف لها، فنزويلا، تدفع الجزيرة إلى مزيد من الفراغ. وأشارت واشنطن، التي سعت على مدى ستة عقود للإطاحة بالنظام الشيوعي في كوبا، إلى أنها تشعر بأن النهاية باتت قريبة.

واشنطن ترى النهاية قريبة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الأحد الماضي، من على متن طائرة الرئاسة: "كوبا تبدو وكأنها جاهزة للسقوط. كوبا الآن ليس لديها أي دخل، كانوا يحصلون على كل دخلهم من فنزويلا". وأضاف السيناتور ليندسي غراهام، الذي كان يقف بجانب الرئيس الأميركي: "أيامهم معدودة... آمل أن يكون ذلك في عام 2026".

على مدى عقود، وفرت فنزويلا لكوبا ما يصل إلى 100 ألف برميل نفط يوميًا، قبل أن يتراجع الرقم إلى أقل من 30 ألف برميل، مقارنة باحتياجات الجزيرة المقدرة بـ70 ألف برميل يوميًا. ومع توقف الإمدادات، تتفاقم أزمة الطاقة، إذ تصل انقطاعات الكهرباء خارج هافانا إلى 18 ساعة يوميًا.

وقال ماريو خيسوس رييس كابريرا، وهو مقيم في هافانا يبلغ من العمر 54 عامًا: "بالطبع أنا قلق. انظر إلى الوضع مع انقطاع التيار الكهربائي... والمساعدة الوحيدة التي كنا نحصل عليها كانت من فنزويلا مع مادورو".

ضغوط أميركية وخيارات محدودة

تراوحت محاولات الولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة الكوبية من مؤامرة لاغتيال الزعيم السابق فيدل كاسترو بسيجار متفجر إلى غزو خليج الخنازير عام 1961، الذي فشل جزئيًا بعد أن رفضت واشنطن تقديم الدعم الجوي لقوة الغزو.

بينما حاول بعض الرؤساء مثل باراك أوباما تشجيع التغيير من خلال تخفيف الحظر الأميركي الطويل الأمد، قام ترامب — بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي ينحدر من أصول كوبية — بتصعيد الضغط بشكل مطرد.

ففي منتصف ديسمبر، استولت القوات الأميركية على ناقلة نفط تُدعى "سكيبر" كانت متجهة إلى كوبا من فنزويلا وتحمل ما يقرب من مليوني برميل من النفط.

وقال روبيو لشبكة NBC يوم الأحد: "إذا كنت أعيش في هافانا وكنت في الحكومة، سأكون قلقًا".

ومع ذلك، فإن كيفية تحول عملية الضغط على هافانا إلى تغيير سياسي لا تزال غير واضحة كما كانت دائمًا، بالنظر إلى أن حكومتها نجت بالفعل من عقود من العزلة.

وقال مسؤول أوروبي، تعامل بانتظام مع هافانا لصحيفة فاينانشال تايمز: "من المؤكد أن إدارة ترامب ستطالب بتخلي فنزويلا عن كوبا كجزء من عملية الإطاحة بمادورو. حتى لو لم يحصلوا على كل ذلك من الحكومة الجديدة في كاراكاس، سيأخذون ما يمكنهم".

لكن خبراء يشككون في قدرة هذه الضغوط على إحداث تغيير سياسي سريع، في ظل تماسك القيادة الكوبية وغياب الانقسامات الداخلية التي ميزت النظام الفنزويلي. بل إن النظام شدد قبضته مؤخرًا، مع الحكم بالسجن المؤبد على وزير الاقتصاد السابق بتهمة التجسس، وتأجيل مؤتمر الحزب الشيوعي التاسع.

في ذروتها قبل نحو عقد، كانت فنزويلا توفر لكوبا 100 ألف برميل يوميًا من النفط. وقد انخفض هذا الرقم إلى أقل من 30 ألف برميل يوميًا — مقارنة باحتياجات كوبا اليومية المقدرة بـ70 ألف برميل يوميًا. يأتي نحو 25 ألف برميل إضافي من الإنتاج المحلي.

مستقبل غامض… وانهيار يلوح في الأفق

في شوارع هافانا المتداعية، لا مؤشرات على احتجاجات واسعة، إذ يخشى المواطنون القمع الذي أجهض مظاهرات يوليو 2021. وبينما يتابع الكوبيون الأخبار عبر نقاط الواي فاي العامة، يزداد الإحباط من واقع اقتصادي يهدد بانهيار كامل يشبه سيناريو هايتي، وفق ما يرى بعض المثقفين المحليين.

"إنه انهيار شامل"، يقول هيرنانديز من داخل مقهى فاخر وسط هافانا، قبل أن تنقطع الكهرباء فجأة، ويغرق المكان في الظلام، مؤكدا أن وجهة نظره قد تأكدت: "ها هو الدليل أمامكم".