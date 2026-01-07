وتحتاج إكس أيه.آي مثل شركات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى إلى التمويل لزيادة مراكز بياناتها وبخاصة التي تستخدم رقائق إنفيديا. ولم تكشف الشركة عن شروط التمويل الجديد.

وقد أصبحت هذه الترتيبات الدورية التي تستثمر فيها إنفيديا في شركات ستشتري بعد ذلك رقائق من إنتاجها نمطا شائعا في قطاع الذكاء الاصطناعي.

تطور شركة إكس أيه.آي تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي غروك الذي أثار مؤخرا جدلا واسعا.

وأنشأ التطبيق صورا فاضحة تتضمن قاصرين استجابةً لطلبات المستخدمين، وهو ما عزته الشركة إلى ثغرات أمنية. في العام الماضي، تعرّض برنامج غروك لانتقادات بسبب إنتاجه محتوى يشيد بأدولف هتلر.

وتتنافس شركة إكس أيه.آي التي تضم الآن منصة التواصل الاجتماعي إكس التابعة لإيلون ماسك، مع تشات جي.بي.تي الذي تطوره أوبن أيه.آي وغيرها من حلول الذكاء الاصطناعي.

وقد صرح ماسك بأنه يعتزم أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي في شركته تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بما في ذلك في أنظمة الإنسان الآلي الشبيهة بالبشر.