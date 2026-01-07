وقالت بروج في بيان إن هذا الإنجاز سيسهم في دعم استراتيجية "بروج" لتعزيز الأداء التشغيلي، وترسيخ تنافسيتها على المدى الطويل، والمساهمة في تحقيق طموح "أدنوك" بأن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم.

وبالاستناد إلى التجارب التي أُجريت في عام 2025، يمثّل إثبات المفهوم تقدماً ملموساً نحو تطوير أول غرفة تحكّم في صناعة البتروكيماويات تعمل بالذكاء الاصطناعي، للتشغيل الفوري والكامل في الزمن الحقيقي وعلى نطاق واسع.

وقد أُجريت التجارب في بيئة إنتاج فعلية، وأظهرت النتائج إمكانية رفع الكفاءة التشغيلية بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، وتعزيز الموثوقية لتقليل فترات التوقف بنسبة 20 بالمئة، وتحسين الأداء الإنتاجي، مع خفض التكاليف التشغيلية بما يصل إلى 15 بالمئة. كما تُسهم التقنية في تعزيز سلامة العمليات، ودعم التشغيل المستدام عبر خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة بها.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: "يعكس هذا الإنجاز التزام بروج بتسريع النمو وتعزيز القيمة للمساهمين وزيادة الكفاءة التشغيلية. ومن خلال تطوير قدرات التشغيل الذاتي بالتعاون مع هانيويل، فإننا نُعزّز موقعنا التنافسي، وندعم طموح أدنوك بأن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم."

ويُعد هذا الإنجاز عنصراً أساسياً من برنامج بروج للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا، الذي يستهدف تحقيق 2.11 مليار درهم (575 مليون دولار) من القيمة خلال عام 2025، من خلال مجموعة من المبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية. ويعكس البرنامج استمرار تركيز الشركة على التنفيذ المنضبط وتحقيق تأثير تشغيلي ملموس، وتوفير قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، قال جيم ماسّو، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة هانيويل لأتمتة العمليات: "يشكل تعاوننا مع شركة بروج نموذجاً رائداً في مجال دمج العمليات الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال ضمن منظومة إنتاج فعلية، حيث تؤكد هذه الخطوة على الإمكانات الكبيرة التي توفرها الحلول المُتصلة المتقدمة على صعيد تعزيز الكفاءة والموثوقية، فضلاً عن الأداء التشغيلي على نطاق واسع".

وبعد إثبات المفهوم الناجح بالتعاون مع "هانيويل"، ستتقدّم "بروج" في عملها لاستعراض الإمكانات الإضافية للتشغيل الذاتي، وتقييم فرص التوسّع في تطبيق التقنية عبر منشآتها في الرويس.