وقال البنك، في بيان صحفي، "استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مسارها التصاعدي حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير ونوفمبر الماضيين بمعدل 42.5 بالمئة لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 37.5 مليار دولار (مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

وأشار المركزي المصري إلى أنه على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال الشهر قبل الماضي بمعدل 39.9 بالمئة لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار) خلال نفس الشهر في عام 2024.