وفي كلمة له خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس أمس الاثنين، كشف رئيس الشركة الأكبر من حيث التقييم في العالم عن تفاصيل جديدة حول الرقائق التي ستطلقها إنفيديا في وقت لاحق من هذا العام والتي قال مسؤولون تنفيذيون في الشركة لرويترز إنها موجودة بالفعل في مختبرات الشركة وتخضع لتجارب من قبل شركات الذكاء الاصطناعي، إذ تواجه إنفيديا منافسة متزايدة من منافسين وعملاء على حد سواء.

ولا تزال إنفيديا تهيمن على سوق تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تواجه منافسة أكبر بكثير في توصيل خدمات تلك النماذج لمئات الملايين من مستخدمي روبوتات الدردشة وغيرها من التقنيات، وذلك من المنافسين التقليديين مثل أدفانسد مايكرو ديفايسز وكذلك العملاء مثل غوغل التي تملكها ألفابت.

كما روجت إنفيديا لجيل جديد من محولات الشبكات مع نوع جديد من الاتصال يسمى البصريات المجمعة أو المعبأة بشكل مشترك.